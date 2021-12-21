Кабінет міністрів на засіданні 12 січня розширив перелік продуктів харчування, що потрапляють під державне регулювання.
Дивися повний текст Держрегулювання цін: список продуктів харчування розширено до 11 найменувань.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 20:08
Держрегулювання цін: список продуктів харчування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держрегулювання цін: список продуктів харчування розширено до 11 найменувань.
Додано: Сер 12 січ, 2022 20:08
А отменить ндс на эти продукты нельзя, что мешает понизить налог на эту корзину?
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