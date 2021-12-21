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Держрегулювання цін: список
продуктів харчування...

Держрегулювання цін: список продуктів харчування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 20:08

Держрегулювання цін: список продуктів харчування...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів на засіданні 12 січня розширив перелік продуктів харчування, що потрапляють під державне регулювання.

Дивися повний текст Держрегулювання цін: список продуктів харчування розширено до 11 найменувань.
R2
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А отменить ндс на эти продукты нельзя, что мешает понизить налог на эту корзину?
AlexMotel
 
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Готовимся к дефициту продуктов.Здравствуй,СССР!
Scotch
 
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