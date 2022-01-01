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Обмеження щодо олігархів
можуть поширитися за межі...

Обмеження щодо олігархів можуть поширитися за межі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 12:52

Обмеження щодо олігархів можуть поширитися за межі...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними партнерами.

Дивися повний текст Обмеження щодо олігархів можуть поширитися за межі України - Мін'юст.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 12:52

Серед міжнародних партнерів у Зезидента з його політикою коррупції та розкрадання держмайна під популістичними лозунгами - залишився тільки Путін.
sergiykopyl
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