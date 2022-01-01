Зеленський доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними партнерами.
Дивися повний текст Обмеження щодо олігархів можуть поширитися за межі України - Мін'юст.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 12:52
Обмеження щодо олігархів можуть поширитися за межі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обмеження щодо олігархів можуть поширитися за межі України - Мін'юст.
Додано: Чет 13 січ, 2022 12:52
Серед міжнародних партнерів у Зезидента з його політикою коррупції та розкрадання держмайна під популістичними лозунгами - залишився тільки Путін.
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