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Блоги фінансової тематики
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 13 січ, 2022 16:57
Шановні форумчани!
Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом.
Буду дуже вдячна за відповіді та посилання.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 13 січ, 2022 17:22
PerezdeCuellar и остальные Фунтики - их блоги у партнера
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Мизантрóп
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Додано: Чет 13 січ, 2022 17:40
Мизантрóп написав:
PerezdeCuellar и остальные Фунтики - их блоги у партнера
и обязательно Козырева с Кухарем
Вы неисправимы
С ув.
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Ірина_
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 12:03
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:42
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