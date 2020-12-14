думаю Бетон і сам руками працює і його «раби» з ним в долі в цьому бізнесі
такий собі будівельний кібуц
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:45
думаю Бетон і сам руками працює і його «раби» з ним в долі в цьому бізнесі
такий собі будівельний кібуц
Додано: Пон 17 лис, 2025 20:20
економіка оренди комерціі в Діброві:
продаж 2600$ за метр
оренда 600грн за метр
варшавський №2 бггг
Додано: Пон 17 лис, 2025 23:55
Додано: Вів 18 лис, 2025 00:31
