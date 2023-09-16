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Блоги фінансової тематики

Блоги фінансової тематики
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 16:57

Блоги фінансової тематики

Шановні форумчани!
Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом.
Буду дуже вдячна за відповіді та посилання.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 17:22

Re: Блоги фінансової тематики

PerezdeCuellar и остальные Фунтики - их блоги у партнера :lol:
и обязательно Козырева с Кухарем :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 17:40

  Мизантрóп написав:PerezdeCuellar и остальные Фунтики - их блоги у партнера :lol:
и обязательно Козырева с Кухарем :D


Вы неисправимы :!:

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 12:03

Re: Блоги фінансової тематики

Поделюсь блогом про финансы и я: https://www.instagram.com/alina_profinance/
Alina_Stepanenko
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 12:42

Олексій Кущ
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 18:09

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом.
Буду дуже вдячна за відповіді та посилання.

З повагою, Ірина

Владислав Свідлов: https://t.me/svidloff https://www.youtube.com/@svidloff
Wallet Pro: https://www.youtube.com/@WalletProUA
Tab Finance: https://t.me/tabfinance
Ось з цих джерел я і беру фінансову інформацію щодня.
Sanyok77
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