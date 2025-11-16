Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав:Ну наче потроху менші періоди відключень , і менша їх кількість. Але ж ще навіть не початок зими..
Есть мнение, что как раз в том и проблема, что ещё не зима: отопление ещё не включили, но несознательным элементам стало холодно раньше, чем через пару недель после понижения температуры ниже 8 градусов. Скоро проверим. У меня мама заранее паникует, что кацапы только и ждут включения ТЭЦ, чтобы по ней врезать
посетитель написав:Как по мне отопление реально можно было как минимум до сейчас не включать.Окна круглые сутки на проветривание открыты стоят так как жарко.
Видимо, люди разной теплолюбивости (хотя, казалось бы, у всех 36.6). В Одесской области уже больше недели назад некоторые требовали включить. Как по мне, то тоже посидеть в куртке и шапке не проблема, если такой уж мерзляк. А мой новый ЖК, уже в Одессе, плюнул на городскую власть и себе включил ещё 1 ноября. Получу теперь полноценный счёт за месяц...
Продав свій Anker 535 за 14.3к, бо толку від нього було небагато, включав від нього тільки світло і інтернет. Ще заряджав гаджети і акуми на ліхтарі, але то таке. Думаю взяти такий акум і зарядку на випадок, якщо світла не буде більше доби, щоб дозаряджати від нього станції через вхід сонячних панелей. Так вже на 2 доби вистачить. https://hotline.ua/ua/computer-akkumuly ... wE#gallery Думаю, що це краще, ніж витрачати ще мінімум 10к на свистопердящий гібридний інвертор, тим паче, що на орендній хаті орендодавець не оцінить, якщо стіни будуть в дюбелях. Втрати навіть 20% при зарядці з одного акуму до іншого - це дрібниця, тим паче, що не так часто буду його використовувати. Навіть якщо світло включать на 2 години за добу, то цього вистачить на повну зарядку станцій. Ще поставлю 3-позиційний перемикач в щиток, щоб швидко переключатися. Ще один автомат вимикати, щоб розривати нуль від стояка. Бойлер через окремий автомат від мережі і нерозривний нуль, щоб одразу вмикався при ввімкненні світла. https://www.hager.ua/produkciya/rozpodi ... 5/7552.htm
якщо не хочеться гібридник, можна із такою баткою використовувати дешманські інвертори із чистим синусом з аліекспрес, типу в автомобільному форматі. я юзав достатньо довго, заряджати можна окремою швидкою зарядкою на базі серверних, можна буде від 0 до 100 за 2 години наливати. авр при появі мережі включає зарядку (треба щоб просто сама вимикалась) і нагрузку переводить на мережу. схема робоча але можна накосячити і не варто без догляду залишати. я використовував автоматичні зарядяки типу foxsur. повільно але спокійніше