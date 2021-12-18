Модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску в Україні розпочнеться вже цього року.
Дивися повний текст Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску цього року.
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Додано: Чет 13 січ, 2022 19:04
Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних...
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Дивися повний текст Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску цього року.
Додано: Чет 13 січ, 2022 19:05
Три года одно и тоже.Предыдущие 5 аналогично,а на таможне ничего не меняется,потому,что это есть -КОРМУШКА и никто не отдаст это золотое корыто.
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