RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль анонсував початок
модернізації міжнародних...

Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 19:04

Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних...

Пропонуємо до обговорення:
Модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску в Україні розпочнеться вже цього року.

Дивися повний текст Шмигаль анонсував початок модернізації міжнародних автомобільних пунктів пропуску цього року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97040
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 19:05

Три года одно и тоже.Предыдущие 5 аналогично,а на таможне ничего не меняется,потому,что это есть -КОРМУШКА и никто не отдаст это золотое корыто.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2584
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев анонсував зниження податків на зарплату з 37%...
R2 » Сер 12 січ, 2022 12:52
9 409
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 12:03
flyman
Шмигаль розповів, від чого залежатимуть ціни на газ у...
R2 » Сер 12 січ, 2022 00:29
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 00:29
tolja3334
Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль
R2 » П'ят 17 гру, 2021 15:45
5 910
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 15:06
drevlyanin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2458)
13.01.2022 19:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.