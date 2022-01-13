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В Україні змінили процедуру
розмитнення «єврономерів»...

В Україні змінили процедуру розмитнення «єврономерів»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 19:49

В Україні змінили процедуру розмитнення «єврономерів»...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 1 січня набув чинності "ресурсний" закон №1914-IX, яким передбачені зміни в процедурі митного оформлення автомобілів на єврономерах. Зокрема, власникам "євроблях" з Росії дозволили проходити оформлення без перезаїзду, на внутрішніх митницях.

Дивися повний текст В Україні змінили процедуру розмитнення «єврономерів» —юрист вказав на нюанс.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 19:49

УБДшник возьмет машину на российских номерах? Так это ж вообще зрадный зашквар :)
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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