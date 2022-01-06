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Річний рівень інфляції
на Донеччині склав 11,2%

Річний рівень інфляції на Донеччині склав 11,2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 08:54

Річний рівень інфляції на Донеччині склав 11,2%

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2021 року ціни споживчого ринку Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) порівняно з груднем 2020 року зросли на 11,2% (у 2020 році цей показник становив 5,2%).

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