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Азербайджан скасував дворічне обмеження на в'їзд для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 10:59
Пропонуємо до обговорення:
Азербайджан скасував обмеження, що діяли з березня 2020 року, на в'їзд громадян України на територію країни. Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 10:59
И как подтвердить вакцинацию?
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