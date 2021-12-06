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Азербайджан скасував дворічне
обмеження на в'їзд для...

Азербайджан скасував дворічне обмеження на в'їзд для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 10:59

Азербайджан скасував дворічне обмеження на в'їзд для...

Пропонуємо до обговорення:
Азербайджан скасував обмеження, що діяли з березня 2020 року, на в'їзд громадян України на територію країни. Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дивися повний текст Азербайджан скасував дворічне обмеження на в'їзд для українців.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 10:59

И как подтвердить вакцинацию?
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