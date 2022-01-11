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Чому доставка газу подорожчала,
та чи можна платити за...

Чому доставка газу подорожчала, та чи можна платити за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 12:33

Чому доставка газу подорожчала, та чи можна платити за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня діють нові тарифи на розподіл газу - в середньому вони зросли на 3,9%.

Дивися повний текст Чому доставка газу подорожчала, та чи можна платити за неї менше.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 12:33

Цену газа в большинстве случаев можно просчитать,и её обсуждают все кому не лень,а вот доставка это нечто абстрактное и поэтому сверхдоходы будут получать теперь оттуда...
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 12:52

  livs375 написав:а вот доставка это нечто абстрактное и поэтому сверхдоходы будут получать теперь оттуда...

что тут абстрактного, берешь фонд заработной платы + закупленные материалы на ремонт и технического обслуживание + затраты на текущие расходы (ГСМ, ручки, бумага, свет, ...). Всё это легко считается по бухгалтерии и подтверждается соответствующими документами и платежками.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 13:24

Re: Чому доставка газу подорожчала, та чи можна платити за..

Газ. котлом не користуюсь. Нічна електрика дешевша в 1.7рази.
314м³ газу -- спожити просто не зможу. Бо це 2826кВт.год корисного тепла на рік, а я навіть електрики спроживаю вдвічі менше.

Вже звернувся в облгаз. Хочу "готувати їжу". 39м³ -- це хоч якось реально використати.
Чекаю відповідь...

Але хто їх зна. Які у них внутрішні правила...?
Може доведеться навіть "припиняти постачання"
І тут вони кажуть, що не просто "опломбувати" -- а відрізати шматок труби перед лічильником... А це вже трохи страшнувато, бо невідомо як будуть ціни з літа 2022р.?
Може все зміниться і вже газ стане дешевшим аніж електрика??
Bobua
 
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