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Майнінг у землянці: на
Київщині криптофермер вкрав...

Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:45

Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...

Пропонуємо до обговорення:
Працівники "ДТЕК Київські регіональні електромережі" знайшли у лісі на Київщині криптоферму, яка викрала електроенергії на мільйон гривень. Зловмисник влаштував ферму з майнінгу у землянці.

Дивися повний текст Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав електроенергії на мільйон гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:45

в следующий раз прикапывать надо лучше
alik
 
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