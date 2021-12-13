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Закон про декларування та реєстрацію місця проживання:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:56
Пропонуємо до обговорення:
1 грудня 2021 року набув чинності закон щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні.
Дивися повний текст Закон про декларування та реєстрацію місця проживання: що потрібно знати
.
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R2
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:57
А ,як бути військовому,який зареєстрований в києві чи львові,а фактично перебуває в ООС,чи в розпорядженні частини за 100- 500км. від свого дому?
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volodimirkom58
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Додано: Суб 15 січ, 2022 07:28
Коли запрацює норма, що б можна було зняти з реєстрації осіб через електрону форму?
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mkkostuk1979
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Додано: Суб 15 січ, 2022 11:44
Т.я. я могу задекларировать что проживаю в доме Зеленского , например?
Прикольно.
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ВIВ
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Додано: Суб 15 січ, 2022 11:52
ВIВ написав:
Т.я. я могу задекларировать что проживаю в доме Зеленского , например?
Прикольно.
Лена выпишет и выгонет.
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Ratatui
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Додано: Суб 15 січ, 2022 15:44
ВIВ написав:
Т.я. я могу задекларировать что проживаю в доме Зеленского , например?
Прикольно.
Новость стоит читать чуть дальше названия...
У випадку, коли особа не є власником (співвласником) житла, за адресою якої декларується місце її проживання, воно здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла, що надається в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та зазначається в декларації про місце проживання під час її формування.
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_hunter
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Додано: Суб 15 січ, 2022 20:40
volodimirkom58 написав:
А ,як бути військовому,який зареєстрований в києві чи львові,а фактично перебуває в ООС,чи в розпорядженні частини за 100- 500км. від свого дому?
А Интернет недоступен за пределами Киева или Львова? Или он недоступен только украинским военным?
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kiev1
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