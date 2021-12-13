RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Закон про декларування та
реєстрацію місця проживання:...

Закон про декларування та реєстрацію місця проживання:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:56

Закон про декларування та реєстрацію місця проживання:...

Пропонуємо до обговорення:
1 грудня 2021 року набув чинності закон щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні.

Дивися повний текст Закон про декларування та реєстрацію місця проживання: що потрібно знати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97089
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:57

А ,як бути військовому,який зареєстрований в києві чи львові,а фактично перебуває в ООС,чи в розпорядженні частини за 100- 500км. від свого дому?
volodimirkom58
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 07:28

Коли запрацює норма, що б можна було зняти з реєстрації осіб через електрону форму?
mkkostuk1979
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 11:44

Т.я. я могу задекларировать что проживаю в доме Зеленского , например?
Прикольно.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 398
З нами з: 03.02.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 11:52

  ВIВ написав:Т.я. я могу задекларировать что проживаю в доме Зеленского , например?
Прикольно.


Лена выпишет и выгонет. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7864
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 735 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:44

  ВIВ написав:Т.я. я могу задекларировать что проживаю в доме Зеленского , например?
Прикольно.

Новость стоит читать чуть дальше названия...
У випадку, коли особа не є власником (співвласником) житла, за адресою якої декларується місце її проживання, воно здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла, що надається в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та зазначається в декларації про місце проживання під час її формування.
_hunter
 
Повідомлень: 6048
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 20:40

  volodimirkom58 написав:А ,як бути військовому,який зареєстрований в києві чи львові,а фактично перебуває в ООС,чи в розпорядженні частини за 100- 500км. від свого дому?
А Интернет недоступен за пределами Киева или Львова? Или он недоступен только украинским военным?
kiev1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Ресурсний" закон 5600 набув чинності
R2 » Нед 02 січ, 2022 13:52
6 748
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 січ, 2022 13:02
p_a_l
Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ
R2 » Пон 20 гру, 2021 11:43
3 364
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 13:51
Faceless
Закон про множинне громадянство. Стефанчук пояснив, хто... 1, 2
R2 » Пон 13 гру, 2021 16:26
11 893
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 17:47
Vladdy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2498)
17.01.2022 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.