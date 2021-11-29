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«Надихаємось і кайфуємо». Як
працює харківська мережа...

«Надихаємось і кайфуємо». Як працює харківська мережа...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 16:27

«Надихаємось і кайфуємо». Як працює харківська мережа...

Пропонуємо до обговорення:
У центрі Харкова вже три роки працює ресторан Roll Club Asian — один із небагатьох в Україні, нещодавно зробив ставку на сучасну східну культуру.

Дивися повний текст «Надихаємось і кайфуємо». Як працює харківська мережа Roll Club, де кожна людина — важлива.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 16:28

Неудивительно, что за вкусной едой стоит супер душевная команда. Красавчики!
velokony
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Модератори: Ірина_, Модератор

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