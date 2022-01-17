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Коли краще купувати та продавати
житло в Україні - експерти

Коли краще купувати та продавати житло в Україні - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 16:50

Коли краще купувати та продавати житло в Україні - експерти

Пропонуємо до обговорення:
Однак є й інші показники, на які слід звернути увагу.

Дивися повний текст Коли краще купувати та продавати житло в Україні - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 16:51

Выгоднее всего продавать сейчас и покупать когда наступит кризис а это в ближайшем будущем.Все остальное лирика.
mishanya9999
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 18:36

Судя по теме пришло время продавать...
avtotestorg
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:18

  avtotestorg написав:Судя по теме пришло время продавать...



судя по тексту, кто то хочет кушать...
а по факту, с покупкой нового по сегодняшним ценам стоит подождать, а продавать старые квартиры особенно в домах у которых ресурс заканчивается имеет смысл.
котлован + 30% при сдаче вечным быть не может, спекулятивный рынок убивают стартовые цены.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 12:30

Re: Краще продати житло в Україні - але....

  mishanya9999 написав:Выгоднее всего продавать сейчас и покупать когда наступит кризис а это в ближайшем будущем.Все остальное лирика

А в чім, а ГОЛОВНЕ - де саме перетримувати ті виручені кошти, щоб вони не втратили купівельної спроможності?
(а потримати їх десь треба щонайменше рік! - а то і 2-3р.!)
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 14:23

На этапе котлована вы покупаете не квартиру,а пока что только воздух:))))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 16:25

Естественно представители девелоперов будут орать, что "выгодно на этапе котлована", нов нашей стране это прсто лотерея, можнока сэкономить, а можно остаться и без всего вообще, сколько недостроев и вялотекущих строительств только по столице? Ага -бегуи падаю спотыкаясь нести вам деньги
feanor_black
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 16:32

У меня как только посещаеть мысль вложиться в нвострой, я из окна своей старой квартиры выглядываю и уже лет 15 вижу голые стены и цветущий кирпич недостроя ;) Сразу вголову бьет трезвость и понимание что значит "выгодно",а что значит реальность ;)
feanor_black
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 17:58

https://www.mcena.ru/beton-i-cement/bet ... n_dinamica Вот за пол года бетон подорожал аж на 2%. Примерно так выглядит "дорожающие стройматериалы"
hottabich111
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