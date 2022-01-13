Однак є й інші показники, на які слід звернути увагу.
Дивися повний текст Коли краще купувати та продавати житло в Україні - експерти.
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Додано: Суб 15 січ, 2022 16:50
Коли краще купувати та продавати житло в Україні - експерти
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Дивися повний текст Коли краще купувати та продавати житло в Україні - експерти.
Додано: Суб 15 січ, 2022 16:51
Выгоднее всего продавать сейчас и покупать когда наступит кризис а это в ближайшем будущем.Все остальное лирика.
Додано: Нед 16 січ, 2022 10:18
судя по тексту, кто то хочет кушать...
а по факту, с покупкой нового по сегодняшним ценам стоит подождать, а продавать старые квартиры особенно в домах у которых ресурс заканчивается имеет смысл.
котлован + 30% при сдаче вечным быть не может, спекулятивный рынок убивают стартовые цены.
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