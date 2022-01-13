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Коли краще купувати та продавати
житло в Україні - експерти

Коли краще купувати та продавати житло в Україні - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 16:50

Коли краще купувати та продавати житло в Україні - експерти

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Однак є й інші показники, на які слід звернути увагу.

Дивися повний текст Коли краще купувати та продавати житло в Україні - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 16:51

Выгоднее всего продавать сейчас и покупать когда наступит кризис а это в ближайшем будущем.Все остальное лирика.
mishanya9999
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 18:36

Судя по теме пришло время продавать...
avtotestorg
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:18

  avtotestorg написав:Судя по теме пришло время продавать...



судя по тексту, кто то хочет кушать...
а по факту, с покупкой нового по сегодняшним ценам стоит подождать, а продавать старые квартиры особенно в домах у которых ресурс заканчивается имеет смысл.
котлован + 30% при сдаче вечным быть не может, спекулятивный рынок убивают стартовые цены.
Slon_Nosov
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