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Райони Києва з найдешевшою
первинкою (інфографіка)

Райони Києва з найдешевшою первинкою (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 18:44

Райони Києва з найдешевшою первинкою (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
На ринку новобудов Києва найбюджетніші квартири можна купити на лівому березі.

Дивися повний текст Райони Києва з найдешевшою первинкою (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 18:45

Какая методика?
А то у лун другие цифры
https://misto.lun.ua/price
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Модератори: Ірина_, Модератор

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