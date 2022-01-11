На ринку новобудов Києва найбюджетніші квартири можна купити на лівому березі.
Дивися повний текст Райони Києва з найдешевшою первинкою (інфографіка).
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Додано: Суб 15 січ, 2022 18:44
Райони Києва з найдешевшою первинкою (інфографіка)
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Дивися повний текст Райони Києва з найдешевшою первинкою (інфографіка).
Додано: Суб 15 січ, 2022 18:45
Какая методика?
А то у лун другие цифры
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