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Понад 95% бізнесу платить
зарплату в конвертах - Гетманцев

Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:42

  Примат написав:
  _hunter написав:Брат соседа только на неруском изъяснялся? .

с его слов, нельзя ботинки продавать с маржой большей установленной законодательством

Все еще звучит как бред: почему именно на ботинки установлено ограничение??? Каким именно законом это ограничение установлено?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:49

  vt313 написав:Да ладно. Там 5 лет назад существенно снизили ЕСВ. И что?

Снизили с 422 грн/месяц(январь 2015) до 1430 грн/месяц(январь 2022). Во сколько раз снизили?

Просто повысили налоги не в 5 раз, а только в 3 с половиной. Но, называть это существенным снижением - абсурд
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:06

  safonovstanislav написав:
  vt313 написав:Да ладно. Там 5 лет назад существенно снизили ЕСВ. И что?

Снизили с 422 грн/месяц(январь 2015) до 1430 грн/месяц(январь 2022). Во сколько раз снизили?

Просто повысили налоги не в 5 раз, а только в 3 с половиной. Но, называть это существенным снижением - абсурд


Снизили с 34.7% до 22%. Но как платили в конвертах, так и продолжали платить. Эта штука не сработала.

Зарплаты выросли, отчисления выросли. А как еще?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:59

  vt313 написав:
  safonovstanislav написав:
  vt313 написав:Да ладно. Там 5 лет назад существенно снизили ЕСВ. И что?

Снизили с 422 грн/месяц(январь 2015) до 1430 грн/месяц(январь 2022). Во сколько раз снизили?

Просто повысили налоги не в 5 раз, а только в 3 с половиной. Но, называть это существенным снижением - абсурд


Снизили с 34.7% до 22%. Но как платили в конвертах, так и продолжали платить. Эта штука не сработала.

Зарплаты выросли, отчисления выросли. А как еще?

После того как "снизили с 34.7% до 22%" начался фактический безумный рост этого налога, на сотни процентов! Что должно было сработать? Или вы думаете, что предприниматели считать деньги не умеют? С 01.01.2016 снизили на 119 грн/месяц по сравнению с 01.01.2015, а уже через год, с 01.01.2017 повысили на 400 грн/месяц! Какое снижение вам там приснилось? Налоги только растут. Снижения налогов - это где-то в другой стране, или другой реальности.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:05

Re: Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманц

У нас в принципе всё так снижают, и цены на бензин, и коммуналку.
Как снижают на копейку, так все СМИ гудят. А, про то, что потом сразу на гривну повысили - то уже не так важно, все СМИ молчат. Так и живём, одни снижения
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:24

  _hunter написав:
  Примат написав:
  _hunter написав:Брат соседа только на неруском изъяснялся? .

с его слов, нельзя ботинки продавать с маржой большей установленной законодательством

Все еще звучит как бред: почему именно на ботинки установлено ограничение??? Каким именно законом это ограничение установлено?

Причем тут ботинки? Контроль над долей прибыли в цене любой продукции.
Примат
 
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