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Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев
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Додано: Вів 18 січ, 2022 11:42
Примат написав: _hunter написав:
Брат соседа только на неруском изъяснялся? .
с его слов, нельзя ботинки продавать с маржой большей установленной законодательством
Все еще звучит как бред: почему именно на ботинки установлено ограничение??? Каким именно законом это ограничение установлено?
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Додано: Вів 18 січ, 2022 11:49
vt313 написав:
Да ладно. Там 5 лет назад существенно снизили ЕСВ. И что?
Снизили с 422 грн/месяц(январь 2015) до 1430 грн/месяц(январь 2022). Во сколько раз снизили?
Просто повысили налоги не в 5 раз, а только в 3 с половиной. Но, называть это существенным снижением - абсурд
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safonovstanislav
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Додано: Вів 18 січ, 2022 12:06
safonovstanislav написав: vt313 написав:
Да ладно. Там 5 лет назад существенно снизили ЕСВ. И что?
Снизили с 422 грн/месяц(январь 2015) до 1430 грн/месяц(январь 2022). Во сколько раз снизили?
Просто повысили налоги не в 5 раз, а только в 3 с половиной. Но, называть это существенным снижением - абсурд
Снизили с 34.7% до 22%. Но как платили в конвертах, так и продолжали платить. Эта штука не сработала.
Зарплаты выросли, отчисления выросли. А как еще?
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Додано: Вів 18 січ, 2022 12:59
vt313 написав: safonovstanislav написав: vt313 написав:
Да ладно. Там 5 лет назад существенно снизили ЕСВ. И что?
Снизили с 422 грн/месяц(январь 2015) до 1430 грн/месяц(январь 2022). Во сколько раз снизили?
Просто повысили налоги не в 5 раз, а только в 3 с половиной. Но, называть это существенным снижением - абсурд
Снизили с 34.7% до 22%. Но как платили в конвертах, так и продолжали платить. Эта штука не сработала.
Зарплаты выросли, отчисления выросли. А как еще?
После того как "снизили с 34.7% до 22%" начался фактический безумный рост этого налога, на сотни процентов
! Что должно было сработать? Или вы думаете, что предприниматели считать деньги не умеют? С 01.01.2016 снизили на 119 грн/месяц
по сравнению с 01.01.2015, а уже через год, с 01.01.2017 повысили на 400 грн/месяц
! Какое снижение вам там приснилось? Налоги только растут. Снижения налогов - это где-то в другой стране, или другой реальности.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 18 січ, 2022 13:05
У нас в принципе всё так снижают, и цены на бензин, и коммуналку.
Как снижают на копейку, так все СМИ гудят. А, про то, что потом сразу на гривну повысили - то уже не так важно, все СМИ молчат. Так и живём, одни снижения
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Додано: Вів 18 січ, 2022 15:24
_hunter написав: Примат написав: _hunter написав:
Брат соседа только на неруском изъяснялся? .
с его слов, нельзя ботинки продавать с маржой большей установленной законодательством
Все еще звучит как бред: почему именно на ботинки установлено ограничение??? Каким именно законом это ограничение установлено?
Причем тут ботинки? Контроль над долей прибыли в цене любой продукции.
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Примат
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