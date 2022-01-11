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Google назвала функції, які
з'являться в Android у 2022 році

Google назвала функції, які з'являться в Android у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:14

Google назвала функції, які з'являться в Android у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Через поширення нового штаму вірусу вони були представлені на виставці віртуально.

Дивися повний текст Google назвала функції, які з'являться в Android у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:14

а додаток "Телефон" ще буде підтримуватися? )
Tamagoch
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