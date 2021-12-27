Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з...
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Додано: Нед 16 січ, 2022 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Експеримент із запровадження обов'язкових пенсійних відрахувань на рахунки працівників підприємств «великої приватизації» передбачає лише мінімальний розмір внесків, а конкретні рішення щодо фактичного розміру та принципів здійснення відрахувань прийматимуть самі власники підприємства.
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Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з «великої приватизації» робитимуть внески
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R2
Робот новин
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Додано: Нед 16 січ, 2022 18:15
Чересчур завлекательно,потому и подозрительно...
noxfox70
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Додано: Нед 16 січ, 2022 20:13
когда видите словосочетание
ki8632839 написав:
накопления в НПФ и «лайфовых» страховых компаниях
всегда впоминайте шикарную улыбку уважаемого гэнацвали
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/ch ... ionov.html
cohan
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Додано: Нед 16 січ, 2022 21:07
нет гарантий что деньги не украдут и сбегут с ними.. также нет и не будет никакой компенсации в случае внезапной и резкой девальвации нацвалюты:(((
ketrax70
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Додано: Нед 16 січ, 2022 21:22
Интересно, какой инструмент в Украине даёт 15% годовых? Куда эти СК вкладывают деньги?
Gastarbaiter
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Додано: Пон 17 січ, 2022 04:16
Gastarbaiter написав:
Интересно, какой инструмент в Украине даёт 15% годовых? Куда эти СК вкладывают деньги?
Почему в Украине? Сказано же: "успешно работает в больше чем 40 странах мира" В колумбийский кокаин, не иначе.
moveton
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Додано: Пон 17 січ, 2022 09:50
Мне не надо. Дайте тем, кому за 40-45 свободу от ваших пирамид.
3x2x3x2
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Додано: Пон 17 січ, 2022 10:02
3x2x3x2 написав:
Мне не надо. Дайте тем, кому за 40-45 свободу от ваших пирамид.
Так "предпенсов" оно и не касается, вроде. Или это про взносы на "солидарку"? -- тут, увы, но на переходной период имеющихся пенсов кормить кто-то всеравно должен.
_hunter
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Додано: Пон 17 січ, 2022 12:55
Kudrjavuy
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