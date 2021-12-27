Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з...
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Експеримент із запровадження обов'язкових пенсійних відрахувань на рахунки працівників підприємств «великої приватизації» передбачає лише мінімальний розмір внесків, а конкретні рішення щодо фактичного розміру та принципів здійснення відрахувань прийматимуть самі власники підприємства.
Подобные пенсионные накопления необходимы практически каждому!Более того- переход к данной модели в ближайшие годы просто неизбежен. Солидарная пенсионная система своё уже отжила, плюс демографический кризис о котором упоминалось уже в комментариях. Об этом и Шмыгаль говорил. Во всех развитых странах люди осознавая ответственность за свою жизнь и жизнь близких делают накопления в НПФ и «лайфовых» страховых компаниях, поэтому выходя на пенсию они и ездят по курортам, а не собирают бутылки, как к сожалению многие наши пенсионеры😔 Лично я имею накопительный полис страхования жизни в одной из «лайфовых» СК, компании которая успешно работает в больше чем 40 странах мира и которой более 150ти лет. Накопления которые я делаю приносят доход в среднем 15% ежегодно, а благодаря сложному проценту с каждым годом сумма прилично растёт и в конечном итоге она выходит довольно внушительная, даже при минимальных взносах она будет с шестью нолями… И кстати в отличии от банковских депозитов полис защищён от инфляции и никакой суд не в праве наложить на него арест или поделить как совместно нажитое! Плюс моя жизнь и здоровье застрахованы на приличные суммы, соответственно финансово защищены близкие люди которые от меня зависят. Вдруг кому интересно подробнее узнать об этом продукте, пишите лично, подскажу. Просыпайтесь люди и берите ответственность за будущее своё и близких. Всем добра!👋 телеграм: @Konstantyn
ki8632839 написав:Лично я имею накопительный полис страхования жизни в одной из «лайфовых» СК, компании которая успешно работает в больше чем 40 странах мира и которой более 150ти лет. Накопления которые я делаю приносят доход в среднем 15% ежегодно, а благодаря сложному проценту с каждым годом сумма прилично растёт и в конечном итоге она выходит довольно внушительная, даже при минимальных взносах она будет с шестью нолями…
Интересно, какой инструмент в Украине даёт 15% годовых? Куда эти СК вкладывают деньги?