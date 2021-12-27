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Накопичувальна пенсія: на
яких умовах підприємства з...

Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 15:42

Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з...

Пропонуємо до обговорення:
Експеримент із запровадження обов'язкових пенсійних відрахувань на рахунки працівників підприємств «великої приватизації» передбачає лише мінімальний розмір внесків, а конкретні рішення щодо фактичного розміру та принципів здійснення відрахувань прийматимуть самі власники підприємства.

Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з «великої приватизації» робитимуть внески.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 15:42

Подобные пенсионные накопления необходимы практически каждому!Более того- переход к данной модели в ближайшие годы просто неизбежен. Солидарная пенсионная система своё уже отжила, плюс демографический кризис о котором упоминалось уже в комментариях. Об этом и Шмыгаль говорил. Во всех развитых странах люди осознавая ответственность за свою жизнь и жизнь близких делают накопления в НПФ и «лайфовых» страховых компаниях, поэтому выходя на пенсию они и ездят по курортам, а не собирают бутылки, как к сожалению многие наши пенсионеры😔
Лично я имею накопительный полис страхования жизни в одной из «лайфовых» СК, компании которая успешно работает в больше чем 40 странах мира и которой более 150ти лет. Накопления которые я делаю приносят доход в среднем 15% ежегодно, а благодаря сложному проценту с каждым годом сумма прилично растёт и в конечном итоге она выходит довольно внушительная, даже при минимальных взносах она будет с шестью нолями… И кстати в отличии от банковских депозитов полис защищён от инфляции и никакой суд не в праве наложить на него арест или поделить как совместно нажитое! Плюс моя жизнь и здоровье застрахованы на приличные суммы, соответственно финансово защищены близкие люди которые от меня зависят.
Вдруг кому интересно подробнее узнать об этом продукте, пишите лично, подскажу.
Просыпайтесь люди и берите ответственность за будущее своё и близких. Всем добра!👋
телеграм: @Konstantyn
ki8632839
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 17:21

ki8632839 а вы за рекламу тут заплатили?
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:15

Чересчур завлекательно,потому и подозрительно...
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:13

когда видите словосочетание
  ki8632839 написав:накопления в НПФ и «лайфовых» страховых компаниях


всегда впоминайте шикарную улыбку уважаемого гэнацвали
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/ch ... ionov.html
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:07

нет гарантий что деньги не украдут и сбегут с ними.. также нет и не будет никакой компенсации в случае внезапной и резкой девальвации нацвалюты:(((
ketrax70
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:22

  ki8632839 написав:Лично я имею накопительный полис страхования жизни в одной из «лайфовых» СК, компании которая успешно работает в больше чем 40 странах мира и которой более 150ти лет. Накопления которые я делаю приносят доход в среднем 15% ежегодно, а благодаря сложному проценту с каждым годом сумма прилично растёт и в конечном итоге она выходит довольно внушительная, даже при минимальных взносах она будет с шестью нолями…

Интересно, какой инструмент в Украине даёт 15% годовых? Куда эти СК вкладывают деньги?
Gastarbaiter
 
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