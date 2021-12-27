Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Експеримент із запровадження обов'язкових пенсійних відрахувань на рахунки працівників підприємств «великої приватизації» передбачає лише мінімальний розмір внесків, а конкретні рішення щодо фактичного розміру та принципів здійснення відрахувань прийматимуть самі власники підприємства.