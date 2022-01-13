2021 став знаковим для віртуальних грошей.
Дивися повний текст Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти на початку 2021 року.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 20:30
Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти...
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Дивися повний текст Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти на початку 2021 року.
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:30
"БУДУТ стоить к концу 2021 года" :D Всё верно. "Самый точный прогноз погоды на завтра мы узнаем послезавтра."
Додано: Нед 16 січ, 2022 21:48
moveton
"Послезавтра" наступило. Сегодня уже 2022-ой. Все цифры - за прошлый год.
Додано: Нед 16 січ, 2022 22:06
Додано: Нед 16 січ, 2022 23:04
Если бы да кабы, а если стать депутатом или президентом то вообще пофиг будет почем крипта и какой курс гривны, так как на тебя батрачат куча рабов и ежемесячно стабильно отстегивают со всего чего только можно.
Додано: Нед 16 січ, 2022 23:24
Я вот вижу на сейчас 600 "биткоинов" которые пока не обнулились, на немецком сайте -
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