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Скільки б ви заробили, інвестувавши
$1000 у криптовалюти...

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:30

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти...

Пропонуємо до обговорення:
2021 став знаковим для віртуальних грошей.

Дивися повний текст Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти на початку 2021 року.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:30

"БУДУТ стоить к концу 2021 года" :D Всё верно. "Самый точный прогноз погоды на завтра мы узнаем послезавтра."
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:48

moveton
"Послезавтра" наступило. Сегодня уже 2022-ой. Все цифры - за прошлый год.
hilgurt
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:53

яка цінність, куди зникнуть кошти?
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 22:06

  hilgurt написав:"Послезавтра" наступило. Сегодня уже 2022-ой. Все цифры - за прошлый год.

Вот и я о том. Узнали. Радость какая.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:04

Если бы да кабы, а если стать депутатом или президентом то вообще пофиг будет почем крипта и какой курс гривны, так как на тебя батрачат куча рабов и ежемесячно стабильно отстегивают со всего чего только можно.
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:24

  moveton написав:
  hilgurt написав:"Послезавтра" наступило. Сегодня уже 2022-ой. Все цифры - за прошлый год.

Вот и я о том. Узнали. Радость какая.


Я вот вижу на сейчас 600 "биткоинов" которые пока не обнулились, на немецком сайте - https://www.finanzen.net/devisen/kryptowaehrungen, берем парочку от туда - SpankChain -96,7%, Mercury -98,6%, Flash -98,9%, Cryptonex -99,2%, если бы вы в них вложили 1000$, то сейчас у вас было бы около 20$... :lol:
Kripo
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