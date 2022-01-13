Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти...
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Если бы да кабы, а если стать депутатом или президентом то вообще пофиг будет почем крипта и какой курс гривны, так как на тебя батрачат куча рабов и ежемесячно стабильно отстегивают со всего чего только можно.
hilgurt написав:"Послезавтра" наступило. Сегодня уже 2022-ой. Все цифры - за прошлый год.
Вот и я о том. Узнали. Радость какая.
Я вот вижу на сейчас 600 "биткоинов" которые пока не обнулились, на немецком сайте - https://www.finanzen.net/devisen/kryptowaehrungen, берем парочку от туда - SpankChain -96,7%, Mercury -98,6%, Flash -98,9%, Cryptonex -99,2%, если бы вы в них вложили 1000$, то сейчас у вас было бы около 20$...
Kripo написав:Я вот вижу на сейчас 600 "биткоинов" которые пока не обнулились, на немецком сайте - https://www.finanzen.net/devisen/kryptowaehrungen, берем парочку от туда - SpankChain -96,7%, Mercury -98,6%, Flash -98,9%, Cryptonex -99,2%, если бы вы в них вложили 1000$, то сейчас у вас было бы около 20$...
Та да. Небось, можно легко найти пяток, которые обнулились совсем, и написать статью "Сколько бы вы сэкономили, НЕ инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021". Но это не модно.