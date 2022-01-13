Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти...
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"Заработали"-смешно! Купить ничего нельзя обмен на доллары это как минимум минус 20% и,это главное, риск потерять все свои биткоины. Масса случаев,когда человек приходил обменять часть битков, а силой заставляли перевести все,что есть в кошельке. Потом кошелек тупо удаляли со смартфона жерты и пинком под зад выгоняли из "пункта"\ обмена" (в кавычках,так оборот битков законодательно не урегулирован, а в большинстве стран даже запрещен. Поэтому не заработок, а потеря для кого-то 2 центов(битки так стоили вначале), для кого-то 63000 долл(и так они бывало стоили),так как обменять их на фиатные деньги и потом снять эти деньги пока огромная проблема! Весь "заработок" пока лишь моральное удовлетворение - какой я,типа, богатый.
galex_184 написав:Купить ничего нельзя обмен на доллары это как минимум минус 20% и,это главное, риск потерять все свои биткоины. Масса случаев,когда человек приходил обменять часть битков, а силой заставляли перевести все,что есть в кошельке. Потом кошелек тупо удаляли со смартфона жерты и пинком под зад выгоняли из "пункта"\ обмена"
Есть торговля и напрямую за крипту, но не признанная, да, поэтому опустим. Но вот про вывод в фиат не нужно сказки рассказывать. Любой может зайти на bestchange.ru и увидеть, что даже прямой вывод на долларовую карту - это потери в только 5-6%. Если в гривну выводить, а потом уже гривну на доллары, тогда наоборот, несколько больше долларов получается, чем заявленная стоимость битка на бирже. А как в онлайновом пункте обмена могут человека заставить что-то силой и чего-то ему удалить со смартфона, которого у него может и нет - это хотелось бы поподробнее. У меня фантазии не хватает такое даже представить.
galex_184 написав:Купить ничего нельзя обмен на доллары это как минимум минус 20% и,это главное, риск потерять все свои биткоины. Масса случаев,когда человек приходил обменять часть битков, а силой заставляли перевести все,что есть в кошельке. Потом кошелек тупо удаляли со смартфона жерты и пинком под зад выгоняли из "пункта"\ обмена"
Есть торговля и напрямую за крипту, но не признанная, да, поэтому опустим. Но вот про вывод в фиат не нужно сказки рассказывать. Любой может зайти на bestchange.ru и увидеть, что даже прямой вывод на долларовую карту - это потери в только 5-6%. Если в гривну выводить, а потом уже гривну на доллары, тогда наоборот, несколько больше долларов получается, чем заявленная стоимость битка на бирже. А как в онлайновом пункте обмена могут человека заставить что-то силой и чего-то ему удалить со смартфона, которого у него может и нет - это хотелось бы поподробнее. У меня фантазии не хватает такое даже представить.
При обнале на карту нужно будет кроме комиссии заплатить еще 19,5% налогов на сумму вывода, поэтому некоторые и обращаются к услугам криминальных менял для обмена офлайн на кэш в чемодане и становятся жертвами раскулачивания.
Ragnar написав:При обнале на карту нужно будет кроме комиссии заплатить еще 19,5% налогов на сумму вывода, поэтому некоторые и обращаются к услугам криминальных менял для обмена офлайн на кэш в чемодане и становятся жертвами раскулачивания.
Так а смысл, если у них тоже "как минимум минус 20%"? При том, что налоговой отдавать 19.5% - это больше в теории: налоговая пока ещё не следит сколько какому физику перевели и вряд ли будет в обозримое время. А если на предпринимателя вывести и какую-то отчётность сочинить, то заплатить до 5% и будет белым доходом. Дело вкуса, конечно. Можно и оффлайново менять и все битки при этом подарить, но зачем говорить, что иначе никак?
moveton написав:Так а смысл, если у них тоже "как минимум минус 20%"? При том, что налоговой отдавать 19.5% - это больше в теории: налоговая пока ещё не следит сколько какому физику перевели и вряд ли будет в обозримое время. А если на предпринимателя вывести и какую-то отчётность сочинить, то заплатить до 5% и будет белым доходом. Дело вкуса, конечно. Можно и оффлайново менять и все битки при этом подарить, но зачем говорить, что иначе никак?
Финмон в банках штука суровая. Заморозят транзакцию пока не докажешь источники дохода и не заплатишь налоги (речь же не о 5ти копейках). Обычно менялы завлекают вкусным курсом. Не все финансово подкованные, чтобы играться в ФЛП и кошки-мышки с налоговой. Биток законодательно не регулируется, поэтому право для творчества будет на стороне налоговой вплоть до того, что ФЛП не имеет право этим видом деятельности заниматься - плати как физик.
Ragnar написав:Финмон в банках штука суровая. Заморозят транзакцию пока не докажешь источники дохода и не заплатишь налоги (речь же не о 5ти копейках).
В украинских банках? Да ладно. Обменники бьют транзакции так, чтобы 30к грн не превышали. Чтобы на такое банк огорчился - это нужно сильно отличиться. Гипотетически, могут присмотреться, если за месяц много наберётся, но фактически, если на одну карту не переводить больше нескольких тысяч долларов, никто запрещать не будет. Ну а кому реально нужно больше, те нас могут поучить, как обналичивать и уходить от налогов.
Ragnar написав:Биток законодательно не регулируется, поэтому право для творчества будет на стороне налоговой вплоть до того, что ФЛП не имеет право этим видом деятельности заниматься - плати как физик.
moveton написав:В украинских банках? Да ладно. Обменники бьют транзакции так, чтобы 30к грн не превышали. Чтобы на такое банк огорчился - это нужно сильно отличиться. Гипотетически, могут присмотреться, если за месяц много наберётся, но фактически, если на одну карту не переводить больше нескольких тысяч долларов, никто запрещать не будет. Ну а кому реально нужно больше, те нас могут поучить, как обналичивать и уходить от налогов.
А если курс стремительно падает и нужно срочно вывести больше, где тогда заработок на курсе? Сомнительная инвестиция. Речь же сейчас об инвестиции, а не о банальном уклонении от налогов при помощи криптовалюты.
Ragnar написав:А если курс стремительно падает и нужно срочно вывести больше, где тогда заработок на курсе? Сомнительная инвестиция. Речь же сейчас об инвестиции, а не о банальном уклонении от налогов при помощи криптовалюты.
Курс чего падает, что нужно срочно выводить в фиат? Если падает курс одной криптовалюты, то её напрямую меняют на другую, которая не падает. А уж если относительно фиата будут падать все криптовалюты, включая стейблкоины, то заплатить НДФЛ - это будет наименьшая из проблем.
Ragnar написав:Что здесь еще доказывать? Нет такого квэда даже (т. е. доказывать будет точно не налоговая), поэтому возможен вариант по п. 177.6 НКУ и риск исключения из реестра.
Какого "такого"? Продажи крипты? Конечно, нет. Но зачем же для налоговой так говорить? Оказана некая услуга для которой КВЭД есть. Договор устный (НКУ такое допускает). Пусть налоговая доказывает, что оно не так.
Ragnar написав:Так выгода не для люмпенов, а для менял - поставил заманчивый курс, поймал живца и почистил его.
Было сказано: "обмен на доллары это как минимум минус 20%" Т.е. минус 20% - это заманчивый курс именно для люмпена. Если живец на таких условиях предпочитает платить криминалу, то туда ему и дорога. Наверное, такие тоже есть.