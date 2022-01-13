Скільки б ви заробили, інвестувавши $1000 у криптовалюти...

Додано: Пон 17 січ, 2022 15:19

Ragnar написав: Финмон в банках штука суровая. Заморозят транзакцию пока не докажешь источники дохода и не заплатишь налоги (речь же не о 5ти копейках).

Финмон в банках штука суровая. Заморозят транзакцию пока не докажешь источники дохода и не заплатишь налоги (речь же не о 5ти копейках).

Ragnar написав: Биток законодательно не регулируется, поэтому право для творчества будет на стороне налоговой вплоть до того, что ФЛП не имеет право этим видом деятельности заниматься - плати как физик. Биток законодательно не регулируется, поэтому право для творчества будет на стороне налоговой вплоть до того, что ФЛП не имеет право этим видом деятельности заниматься - плати как физик.

В украинских банках? Да ладно. Обменники бьют транзакции так, чтобы 30к грн не превышали. Чтобы на такое банк огорчился - это нужно сильно отличиться. Гипотетически, могут присмотреться, если за месяц много наберётся, но фактически, если на одну карту не переводить больше нескольких тысяч долларов, никто запрещать не будет. Ну а кому реально нужно больше, те нас могут поучить, как обналичивать и уходить от налогов.Как физик - это совсем уж худший случай. "" Да и то это больше 1-2 группы касается, чтобы народ не наглел, платя фиксированные копейки с миллионов. И это тоже теоретически, если налоговая докажет, что доход был запрещённый. А если просто "нет лопаты", т.е. первичных документов, то это 1020 грн на первый раз. И то, если проверят.Ну и самое главное, что даже, если платить, как физик, то дешевле, чем "как минимум минус 20%", поэтому не ясно чем таким вкусным завлекают оффлайновые менялы.