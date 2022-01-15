Загалом користувачів криптовалют в Україні — понад 5,5 млн. людей.
Дивися повний текст В Україні найбільша частка користувачів криптовалют у світі.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 04:32
В Україні найбільша частка користувачів криптовалют у світі
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Дивися повний текст В Україні найбільша частка користувачів криптовалют у світі.
Додано: Пон 17 січ, 2022 04:33
А как же Сальвадор, где обещали 30$ в битке в подарок любому, заведшему кошелёк на национальной площадке? Неужели даже 12.73% народа не повелось?
И как вообще считали по странам, когда криптокошельки в большинстве случаев типа анонимные?
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