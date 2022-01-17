Заробити на фунті

як британська валюта реагує на Брексіт та проблеми у відносинах з ЄС?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 січ, 2022 12:10
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Британський фунт стерлінгів/американський долар – це одна з найволатильніших та найбільш популярних пар, чим користуються трейдери, що вичікують великі рухи.
як британська валюта реагує на Брексіт та проблеми у відносинах з ЄС?
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