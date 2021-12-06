Китайська автомобілебудівна компанія Chery Automobile представила свій новий гібридний сімейний кросовер Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 13:02
Представлено Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+
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Дивися повний текст Представлено Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng e+.
Додано: Пон 17 січ, 2022 13:02
где комментарии про то что сгниет кузов через 3 года и запчасти полгода ждать? Другое дело за эти же деньги купить 5 летний брэндовый биток из США или уничтоженную евробляху - это норм!
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