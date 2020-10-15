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Артем Ковбель: технокомпанії
vs виробничий сектор. У що...

Артем Ковбель: технокомпанії vs виробничий сектор. У що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 07:41

Артем Ковбель: технокомпанії vs виробничий сектор. У що...

Пропонуємо до обговорення:
Про «перегрітість» цін на папери технологічних компаній останнім часом не говорить лише лінивий.

Дивися повний текст Артем Ковбель: технокомпанії vs виробничий сектор. У що краще інвестувати у 2022?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 07:42

Похоже на "самосбывающийся" прогноз. Чем больше говорить о привлекательности конкретной инвестиции, тем больше будут туда отдавать деньги! В этом и есть особенность открытого рынка. Вопрос в другом! Как отличить объективность и фаховость от манипуляции и рассчёта!)

На мой взгляд промышленный сектор всегда был и всегда БУДЕТ! Потребность в физических товарах никуда не пропадет.

Да прибыльность той или иной инвестиции в передовые ИТ выше и в разы,но выступит ли ИТ могильщиком Индустрии? Нет, тот же рынок должен будет поправить возможный критический перекос повышением цен из-за возникновения дифицита.

Мой вывод - диверсификация, нужно и туда и туда! ИТ - это тренд и прибыль, Промышленность - это стабильность.
dymyd76
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