Про «перегрітість» цін на папери технологічних компаній останнім часом не говорить лише лінивий.
Дивися повний текст Артем Ковбель: технокомпанії vs виробничий сектор. У що краще інвестувати у 2022?.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 07:41
Артем Ковбель: технокомпанії vs виробничий сектор. У що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Артем Ковбель: технокомпанії vs виробничий сектор. У що краще інвестувати у 2022?.
Додано: Вів 18 січ, 2022 07:42
Похоже на "самосбывающийся" прогноз. Чем больше говорить о привлекательности конкретной инвестиции, тем больше будут туда отдавать деньги! В этом и есть особенность открытого рынка. Вопрос в другом! Как отличить объективность и фаховость от манипуляции и рассчёта!)
На мой взгляд промышленный сектор всегда был и всегда БУДЕТ! Потребность в физических товарах никуда не пропадет.
Да прибыльность той или иной инвестиции в передовые ИТ выше и в разы,но выступит ли ИТ могильщиком Индустрии? Нет, тот же рынок должен будет поправить возможный критический перекос повышением цен из-за возникновения дифицита.
Мой вывод - диверсификация, нужно и туда и туда! ИТ - это тренд и прибыль, Промышленность - это стабильность.
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