Про це свідчать результати дослідження компанії AutoinsuranceEZ.
Дивися повний текст Дослідження показало, чому гібридні автомобілі небезпечніші за електрокари.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 08:12
Дослідження показало, чому гібридні автомобілі...
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Дивися повний текст Дослідження показало, чому гібридні автомобілі небезпечніші за електрокари.
Додано: Вів 18 січ, 2022 08:12
Дайте статистике набраться))
По гибридам и традиционным она уже есть в различных разрезах, по электромобилям ещё подождать.
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