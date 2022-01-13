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Дослідження показало, чому
гібридні автомобілі...

Дослідження показало, чому гібридні автомобілі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:12

Дослідження показало, чому гібридні автомобілі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати дослідження компанії AutoinsuranceEZ.

Дивися повний текст Дослідження показало, чому гібридні автомобілі небезпечніші за електрокари.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:12

Дайте статистике набраться))
По гибридам и традиционным она уже есть в различных разрезах, по электромобилям ещё подождать.
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:38

Времени мало прошло. Выяснят почему и будут устранять эту причину.
vt313
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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