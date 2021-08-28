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«Гарантований покупець»
повністю оплатив «зелену»...

«Гарантований покупець» повністю оплатив «зелену»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:00

«Гарантований покупець» повністю оплатив «зелену»...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє держпідприємство.

Дивися повний текст «Гарантований покупець» повністю оплатив «зелену» енергію січня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:00

Чуть не так, нужно более честнее:
.."Гарантированый покупатель, ЗА НАШ С ВАМИ СЧЁТ, оплатил...."
Выработка в январе-это 3-5% от выработки э.э. в июне.. И чем вы гордитесь? Да и январь вроде бы ещё не закончился...Ещё успеют не заплатить...
leoiskander
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:17

  leoiskander написав:И чем вы гордитесь? Да и январь вроде бы ещё не закончился...Ещё успеют не заплатить...


Гордятся, что построили такую грандиозную схему растраты государственных денег.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:21

https://censor.net/ru/news/3310657/garp ... r_kompanii
18.01.22 17:04
"Гарпок" не выполняет финансовые обязательства перед ДТЭК ВИЭ, – гендиректор компании

"Гарпок" не выполняет финансовые обязательства перед ДТЭК ВИЭ, – гендиректор компании
Госпредприятие "Гарантированный покупатель" продолжает нарушать свои обязательства по выплате долга перед компанией ДТЭК ВИЭ за счет ранее полученных средств из еврокредитов, предназначенных для погашения долгов перед предприятиями ВИЭ Украины.

Об этом заявил генеральный директор компании Марис Куницкис, в комментарии изданию Power-Technology.

"Мы знаем, что единственными неоплаченными компаниями являются наши семь компаний (Группы ДТЭК, – прим.). Это вызвало у нас подозрения, поэтому мы направили много писем: Гарантированному покупателю, регулятору, бизнес-омбудсмену и Сбербанку. У нас до сих пор нет правильного ответа , почему это происходит. Это, безусловно, дискриминация без всякой причины", - заявил Куницкис.

По его словам, ситуация с платежами производителям ВИЭ была худшей в 2020 году, когда уровень платежей за производимую электроэнергию составил 5%.

"После этого мы и энергетическое сообщество поговорили с правительством, чтобы вместе найти лучшее соглашение. Это был большой согласованный компромисс. Честно говоря, я не видел такого компромисса больше нигде в Европе. Мы согласились, что можем жить с этим", - сказал Куницкис, отметив, что государство свои обязательства не выполняет.

Кроме того, сообщается, что ДТЭК ВИЭ публично заявила, что правительство Украины по политическим мотивам удержало средства, причитающиеся компании, и теперь компания планирует обращаться в международный суд по поводу выплат Кабмином.
Kudrjavuy
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