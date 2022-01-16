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Гетманцев розповів, чи може
Україна пройти 2022 рік без...

Гетманцев розповів, чи може Україна пройти 2022 рік без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:01

Гетманцев розповів, чи може Україна пройти 2022 рік без...

Пропонуємо до обговорення:
За відсутності додаткових потрясінь можна пройти друге півріччя 2022 року без термінового укладання нової програми з МВФ.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи може Україна пройти 2022 рік без нової програми з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:01

Зима. Зимно. Влітку, поговоримо. Молодець!
Відповідь у стилі - чуваки, я не в курсі, не питайте, нічого не знаю.
Півроку зачекаємо, а там - чи віслюк здохне, чи падішах.
Браво, браво!
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:10

Конечно сможет.В Украине есть один самый надёжный и безотказный инструмент-повышение тарифов.Повысят пару раз и все дыры в бюджете можно заткнуть.
Lunar
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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