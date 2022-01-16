За відсутності додаткових потрясінь можна пройти друге півріччя 2022 року без термінового укладання нової програми з МВФ.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи може Україна пройти 2022 рік без нової програми з МВФ.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 12:01
Гетманцев розповів, чи може Україна пройти 2022 рік без...
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Дивися повний текст Гетманцев розповів, чи може Україна пройти 2022 рік без нової програми з МВФ.
Додано: Вів 18 січ, 2022 12:01
Зима. Зимно. Влітку, поговоримо. Молодець!
Відповідь у стилі - чуваки, я не в курсі, не питайте, нічого не знаю.
Півроку зачекаємо, а там - чи віслюк здохне, чи падішах.
Браво, браво!
Додано: Вів 18 січ, 2022 13:10
Конечно сможет.В Украине есть один самый надёжный и безотказный инструмент-повышение тарифов.Повысят пару раз и все дыры в бюджете можно заткнуть.
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