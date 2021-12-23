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СБУ викрила посадовців «Укргазвидобування» на масштабній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 січ, 2022 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України у ході виконання заходів щодо протидії системним загрозам управлінню державою викрила службових осіб підприємства з державними корпоративними правами АТ «Укргазвидобування».
Дивися повний текст СБУ викрила посадовців «Укргазвидобування» на масштабній корупційній схемі
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Додано: Вів 18 січ, 2022 13:09
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