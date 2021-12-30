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Німецькі компанії створили
60 тисяч робочих місць в...

Німецькі компанії створили 60 тисяч робочих місць в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:14

Німецькі компанії створили 60 тисяч робочих місць в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.

Дивися повний текст Німецькі компанії створили 60 тисяч робочих місць в Україні – посол.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:14

А напишите сколько в россии
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Модератори: Ірина_, Модератор

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