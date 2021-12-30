|
|
Німецькі компанії створили 60 тисяч робочих місць в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Дивися повний текст Німецькі компанії створили 60 тисяч робочих місць в Україні – посол
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97109
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 14:14
А напишите сколько в россии
-
softfavorite
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 25.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор