RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як відкрити ФОП онлайн
у 2022: інструкція

Як відкрити ФОП онлайн у 2022: інструкція
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 09:58

Як відкрити ФОП онлайн у 2022: інструкція

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти розповіли, як стати індивідуальним підприємцем в Україні, як відкрити ФОП онлайн та особисто.

Дивися повний текст Як відкрити ФОП онлайн у 2022: інструкція.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97124
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 09:58

Зарегистрируетесь фопом, а потом будете думать, куда деться от налоговых проверок, после регистрации рро. Почитайте прежде, чем вы рассчитаетесь, когда командос Гетманцева сконцентрирует внимание налоговой на вас.
nbuga895
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 16.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Samsung офіційно оголосив про запуск онлайн-магазину в...
R2 » Вів 18 січ, 2022 18:40
2 185
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 21:20
LutsMan
Гетманцев розповів, чи може Україна пройти 2022 рік без...
R2 » Вів 18 січ, 2022 12:01
3 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 17:14
alt402
Що буде з ціною на цукор у 2022 році
R2 » Нед 16 січ, 2022 21:50
3 215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 11:01
leoiskander

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.