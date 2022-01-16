Журналісти розповіли, як стати індивідуальним підприємцем в Україні, як відкрити ФОП онлайн та особисто.
Дивися повний текст Як відкрити ФОП онлайн у 2022: інструкція.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 09:58
Як відкрити ФОП онлайн у 2022: інструкція
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відкрити ФОП онлайн у 2022: інструкція.
Додано: Сер 19 січ, 2022 09:58
Зарегистрируетесь фопом, а потом будете думать, куда деться от налоговых проверок, после регистрации рро. Почитайте прежде, чем вы рассчитаетесь, когда командос Гетманцева сконцентрирует внимание налоговой на вас.
|