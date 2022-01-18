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Олександр Бондаренко: головні причини, які негативно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 10:45
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R2
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Додано: Сер 19 січ, 2022 10:45
А деньги на строительство заводов и трубы где возьмем?
В долг?
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p_v_rozen
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