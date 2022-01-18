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Олександр Бондаренко: головні
причини, які негативно...

Олександр Бондаренко: головні причини, які негативно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 10:45

Олександр Бондаренко: головні причини, які негативно...

Пропонуємо до обговорення:
І що із цим можна зробити.

Дивися повний текст Олександр Бондаренко: головні причини, які негативно впливають на держборг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 10:45

А деньги на строительство заводов и трубы где возьмем?
В долг?
p_v_rozen
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