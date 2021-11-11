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Збанкрутілий банк
відновив діяльність

Збанкрутілий банк відновив діяльність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:25

Збанкрутілий банк відновив діяльність

Пропонуємо до обговорення:
Окружний адмінсуд м. Києва скасував рішення Національного банку щодо ліквідації "Місто Банку".

Дивися повний текст Збанкрутілий банк відновив діяльність.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:26

Наверное, ставочки по деро у них будут интеренсные после возобновления
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:32

Investor_K думаете, если наш суд что-то отменил, то причин для ввода администрации не было и с вкладами все хорошо было? я бы не был так уверен, мы не в Англии и даже не в США. И если не боитесь кептивных банок, то вперед))
Серхио
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:42

Re: Збанкрутілий банк відновив діяльність

Посмотрим на ставки. Пока на месте
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:46

Серхио укринбанк уже давно де юре несправедливо ликвидирован - и что в итоге?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:57

Re: Збанкрутілий банк відновив діяльність

И что в итоге?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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