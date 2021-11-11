Окружний адмінсуд м. Києва скасував рішення Національного банку щодо ліквідації "Місто Банку".
Дивися повний текст Збанкрутілий банк відновив діяльність.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 12:25
Збанкрутілий банк відновив діяльність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збанкрутілий банк відновив діяльність.
Додано: Сер 19 січ, 2022 12:26
Наверное, ставочки по деро у них будут интеренсные после возобновления
Додано: Сер 19 січ, 2022 12:32
Investor_K думаете, если наш суд что-то отменил, то причин для ввода администрации не было и с вкладами все хорошо было? я бы не был так уверен, мы не в Англии и даже не в США. И если не боитесь кептивных банок, то вперед))
Додано: Сер 19 січ, 2022 12:42
Re: Збанкрутілий банк відновив діяльність
Посмотрим на ставки. Пока на месте
Додано: Сер 19 січ, 2022 12:46
Серхио укринбанк уже давно де юре несправедливо ликвидирован - и что в итоге?
Додано: Сер 19 січ, 2022 12:57
Re: Збанкрутілий банк відновив діяльність
И что в итоге?
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