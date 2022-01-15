У грудні 2021 року медіанна ціна в доларовому еквіваленті збільшилась на 1,3%.
Дивися повний текст Як зросли ціни на вторинному ринку нерухомості Києва за рік (інфографіка).
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Додано: Сер 19 січ, 2022 13:33
Як зросли ціни на вторинному ринку нерухомості Києва за...
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Дивися повний текст Як зросли ціни на вторинному ринку нерухомості Києва за рік (інфографіка).
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