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Як зросли ціни на вторинному
ринку нерухомості Києва за...

Як зросли ціни на вторинному ринку нерухомості Києва за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 13:33

Як зросли ціни на вторинному ринку нерухомості Києва за...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2021 року медіанна ціна в доларовому еквіваленті збільшилась на 1,3%.

Дивися повний текст Як зросли ціни на вторинному ринку нерухомості Києва за рік (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 13:33

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