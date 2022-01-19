Тепер воду потрібно купувати в пляшках або попросити бортпровідника принести безкоштовну воду в склянці, повідомили avianews.com в авіакомпанії.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 18:17
SkyUp змінила безкоштовний сервіс на регулярних рейсах
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Дивися повний текст SkyUp змінила безкоштовний сервіс на регулярних рейсах.
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