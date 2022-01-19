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SkyUp змінила безкоштовний
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SkyUp змінила безкоштовний сервіс на регулярних рейсах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 18:17

SkyUp змінила безкоштовний сервіс на регулярних рейсах

Пропонуємо до обговорення:
Тепер воду потрібно купувати в пляшках або попросити бортпровідника принести безкоштовну воду в склянці, повідомили avianews.com в авіакомпанії.

Дивися повний текст SkyUp змінила безкоштовний сервіс на регулярних рейсах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 18:17

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Модератори: Ірина_, Модератор

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