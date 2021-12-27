Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає підвищення базової зарплати медпрацівникам.
Дивися повний текст Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та 20 000 гривень.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 18:47
Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та 20 000 гривень.
Додано: Сер 19 січ, 2022 18:47
Невже? Треба діставати диплом і проходити курси підвищення кваліфікації...
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