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Підвищення зарплат медикам:
хто отримуватиме 13 500 та...

Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 18:47

Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає підвищення базової зарплати медпрацівникам.

Дивися повний текст Підвищення зарплат медикам: хто отримуватиме 13 500 та 20 000 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 18:47

Невже? Треба діставати диплом і проходити курси підвищення кваліфікації...
bobo
 
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