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Пенсії українців, які отримують
зарплати, нижчі від...

Пенсії українців, які отримують зарплати, нижчі від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 20:33

Пенсії українців, які отримують зарплати, нижчі від...

Пропонуємо до обговорення:
Справа в тому, що розмір пенсії залежить від двох критеріїв:

Дивися повний текст Пенсії українців, які отримують зарплати, нижчі від середньої по країні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 20:34

А у тих, хто вийшов на пенсію до 01.01.2018 маючи коефіціент заробітної плати 6 пенсія теж лише 13 750 грн. Причина в тому, щоГройсман у 2018 році забув провести індексацію. Так, базова заробітна плата для них становить 5 452 грн., А для тих, хто виходить на пенсію у 2022 році - 10 600 грн.
ovsivolo
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