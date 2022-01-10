Справа в тому, що розмір пенсії залежить від двох критеріїв:
Дивися повний текст Пенсії українців, які отримують зарплати, нижчі від середньої по країні.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 20:33
Пенсії українців, які отримують зарплати, нижчі від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії українців, які отримують зарплати, нижчі від середньої по країні.
Додано: Сер 19 січ, 2022 20:34
А у тих, хто вийшов на пенсію до 01.01.2018 маючи коефіціент заробітної плати 6 пенсія теж лише 13 750 грн. Причина в тому, щоГройсман у 2018 році забув провести індексацію. Так, базова заробітна плата для них становить 5 452 грн., А для тих, хто виходить на пенсію у 2022 році - 10 600 грн.
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