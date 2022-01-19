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Sony за день втратила $20 млрд капіталізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 січ, 2022 08:17
Пропонуємо до обговорення:
Капіталізація Sony за підсумками торгів 19 січня знизилася на $20 млрд. після падіння вартості акцій компанії на 12,79% після того, як Microsoft оголосила про купівлю Activision Blizzard.
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