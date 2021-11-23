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Вакцини CoronaVac та Pfizer
не дають антитіл, здатних...

Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 09:24

Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Дивися повний текст Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних захищати від штаму «Омікрон», - вчені.
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 09:24

Здорова думка в антиваксів є. Я завжди ставлюсь з насторогою до вакцинації від мінливих вірусів, не факт, що це буде захищати від вірусів
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 10:11

  bobo написав:Здорова думка в антиваксів є. Я завжди ставлюсь з насторогою до вакцинації від мінливих вірусів, не факт, що це буде захищати від вірусів

С ГРИППом вакцинація від мінливих вірусів срабатывает. Почему с именно к ковиду насторога появилась?
_hunter
 
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