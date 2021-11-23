Про це повідомляє видання South China Morning Post.
Дивися повний текст Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних захищати від штаму «Омікрон», - вчені.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 січ, 2022 09:24
Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних захищати від штаму «Омікрон», - вчені.
Додано: Чет 20 січ, 2022 09:24
Здорова думка в антиваксів є. Я завжди ставлюсь з насторогою до вакцинації від мінливих вірусів, не факт, що це буде захищати від вірусів
Додано: Чет 20 січ, 2022 10:11
|