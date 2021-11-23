Про це повідомляє видання South China Morning Post.
Дивися повний текст Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних захищати від штаму «Омікрон», - вчені.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 09:24
Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...
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Дивися повний текст Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних захищати від штаму «Омікрон», - вчені.
Додано: Чет 20 січ, 2022 09:24
Здорова думка в антиваксів є. Я завжди ставлюсь з насторогою до вакцинації від мінливих вірусів, не факт, що це буде захищати від вірусів
Додано: Чет 20 січ, 2022 10:11
Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:35
_hunter С каких это пор вакцинация против гриппа сраатывает? Как болели, так и болеют. Пфазер с Бионтехом вложили полмиллиарда в разработку в вакцину против гриппа 2 года назад и ничего до сих пор достойного не смогли предложить.
А второе.... с вакцинацией против гриппа всех в стойло не загоняют... А то, что всех в принудительном порядке с вакцинацией против ковида загоняют в стойло, уже само по себе должно насторожить
Додано: Нед 23 січ, 2022 12:10
Видно влияние шария на неокрепший головной кисель.
С каких это пор вакцинация против гриппа сраатывает? Как болели, так и болеют.
- статистику в студию. Сколько людей вакцинируется от гриппа в сезон и сколько из них заболело?
Пфазер с Бионтехом вложили полмиллиарда в разработку в вакцину против гриппа 2 года назад и ничего до сих пор достойного не смогли предложить.
- а знаете сколько компаний и денег потрачено не дойдя до 2-й стадии. См. Путь и сроки создания любой вакцины. Про "ничего не предложили" расскажите тем, кто легко перенес или даже не заболел дельтой.
А второе.... с вакцинацией против гриппа всех в стойло не загоняют..
- ну тут уже откровенный Пиз...ж
А то, что всех в принудительном порядке с вакцинацией против ковида загоняют в стойло, уже само по себе должно насторожить
- пока только настораживает такое существо, которое случайно выжило (получив в детстве с десяток вакцин) и теперь проповедует всем переболеть вирусом с высокой сметрностью и побочкой. Ну и про стойло - прочитайте закон, о защите населения от таких вот любителей всех заразить.
Даже школьнику понятно чем страшнее вирус ковид от гриппа (или у нас 10 лет назад тоже были очереди на кладбище по 4 часа и забитые раенимации гриппозными?).
Это как с пьяным водителем - само выжило, а попутно невинных людей загубило в ДТП и считает, что все норм.
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:22
Та всю жизнь работала, кроме нескольких случаев, когда со штаммами промахивались -- вся статистика есть.
А когда у нас (или не у нас) во время эпидемии гриппа мед-система на лопатки ложилась?
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:43
"никогда такого не было, и вот опять"
надо просто больше колоть
Додано: Пон 24 січ, 2022 10:49
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