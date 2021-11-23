Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...

Додано: Нед 23 січ, 2022 12:10

Видно влияние шария на неокрепший головной кисель.



С каких это пор вакцинация против гриппа сраатывает? Как болели, так и болеют.

- статистику в студию. Сколько людей вакцинируется от гриппа в сезон и сколько из них заболело?



Пфазер с Бионтехом вложили полмиллиарда в разработку в вакцину против гриппа 2 года назад и ничего до сих пор достойного не смогли предложить.

- а знаете сколько компаний и денег потрачено не дойдя до 2-й стадии. См. Путь и сроки создания любой вакцины. Про "ничего не предложили" расскажите тем, кто легко перенес или даже не заболел дельтой.



А второе.... с вакцинацией против гриппа всех в стойло не загоняют..

- ну тут уже откровенный Пиз...ж



А то, что всех в принудительном порядке с вакцинацией против ковида загоняют в стойло, уже само по себе должно насторожить

- пока только настораживает такое существо, которое случайно выжило (получив в детстве с десяток вакцин) и теперь проповедует всем переболеть вирусом с высокой сметрностью и побочкой. Ну и про стойло - прочитайте закон, о защите населения от таких вот любителей всех заразить.

Даже школьнику понятно чем страшнее вирус ковид от гриппа (или у нас 10 лет назад тоже были очереди на кладбище по 4 часа и забитые раенимации гриппозными?).

Это как с пьяным водителем - само выжило, а попутно невинных людей загубило в ДТП и считает, что все норм.