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Вакцини CoronaVac та Pfizer
не дають антитіл, здатних...

Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 09:24

Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Дивися повний текст Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних захищати від штаму «Омікрон», - вчені.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 09:24

Здорова думка в антиваксів є. Я завжди ставлюсь з насторогою до вакцинації від мінливих вірусів, не факт, що це буде захищати від вірусів
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 10:11

  bobo написав:Здорова думка в антиваксів є. Я завжди ставлюсь з насторогою до вакцинації від мінливих вірусів, не факт, що це буде захищати від вірусів

С ГРИППом вакцинація від мінливих вірусів срабатывает. Почему с именно к ковиду насторога появилась?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:35

_hunter С каких это пор вакцинация против гриппа сраатывает? Как болели, так и болеют. Пфазер с Бионтехом вложили полмиллиарда в разработку в вакцину против гриппа 2 года назад и ничего до сих пор достойного не смогли предложить.
А второе.... с вакцинацией против гриппа всех в стойло не загоняют... А то, что всех в принудительном порядке с вакцинацией против ковида загоняют в стойло, уже само по себе должно насторожить
vadym_bykovets
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 12:10

Видно влияние шария на неокрепший головной кисель.

С каких это пор вакцинация против гриппа сраатывает? Как болели, так и болеют.
- статистику в студию. Сколько людей вакцинируется от гриппа в сезон и сколько из них заболело?

Пфазер с Бионтехом вложили полмиллиарда в разработку в вакцину против гриппа 2 года назад и ничего до сих пор достойного не смогли предложить.
- а знаете сколько компаний и денег потрачено не дойдя до 2-й стадии. См. Путь и сроки создания любой вакцины. Про "ничего не предложили" расскажите тем, кто легко перенес или даже не заболел дельтой.

А второе.... с вакцинацией против гриппа всех в стойло не загоняют..
- ну тут уже откровенный Пиз...ж

А то, что всех в принудительном порядке с вакцинацией против ковида загоняют в стойло, уже само по себе должно насторожить
- пока только настораживает такое существо, которое случайно выжило (получив в детстве с десяток вакцин) и теперь проповедует всем переболеть вирусом с высокой сметрностью и побочкой. Ну и про стойло - прочитайте закон, о защите населения от таких вот любителей всех заразить.
Даже школьнику понятно чем страшнее вирус ковид от гриппа (или у нас 10 лет назад тоже были очереди на кладбище по 4 часа и забитые раенимации гриппозными?).
Это как с пьяным водителем - само выжило, а попутно невинных людей загубило в ДТП и считает, что все норм.
orkoteg
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:22

  vadym_bykovets написав:_hunter С каких это пор вакцинация против гриппа сраатывает? Как болели, так и болеют. Пфазер с Бионтехом вложили полмиллиарда в разработку в вакцину против гриппа 2 года назад и ничего до сих пор достойного не смогли предложить.
А второе.... с вакцинацией против гриппа всех в стойло не загоняют... А то, что всех в принудительном порядке с вакцинацией против ковида загоняют в стойло, уже само по себе должно насторожить

Та всю жизнь работала, кроме нескольких случаев, когда со штаммами промахивались -- вся статистика есть.

А когда у нас (или не у нас) во время эпидемии гриппа мед-система на лопатки ложилась?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:43

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Дивися повний текст Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних захищати від штаму «Омікрон», - вчені.

"никогда такого не было, и вот опять"
надо просто больше колоть :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:49

  _hunter написав:Та всю жизнь работала, кроме нескольких случаев, когда со штаммами промахивались -- вся статистика есть.


Вакцины от гриппа практически бесполезны это давно известно, т.к. заточены на старые штаммы с прошлых годов. А вирусы гриппа постоянно мутируют.
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