З початку опалювального сезону в Україні зростає споживання електроенергії, знижується споживання газу. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
Дивися повний текст В Україні зростає споживання електрики, газу - падає.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 10:28
В Україні зростає споживання електрики, газу - падає
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Дивися повний текст В Україні зростає споживання електрики, газу - падає.
Додано: Чет 20 січ, 2022 10:28
Ничего удивительного: газ нынче дороже электрики. И КПД электрики выше, и отключается сама.
Ради интереса начал дома готовить чай в электрочайнике, результат поразил: потребление газа за месяц упало в три раза !!! , а потребление электричества - выросло незначительно.
Додано: Чет 20 січ, 2022 10:34
Вы еще еду на индуктивной плитке/в мультиварке готовить попробуйте -- результаты вообще поразят
Это, в принципе, давно говорилось: газ имеет смысл только там, где высокие мощности нужны -- отопление/быстрый подогрев воды.
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