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В Україні зростає споживання
електрики, газу - падає

В Україні зростає споживання електрики, газу - падає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 10:28

В Україні зростає споживання електрики, газу - падає

Пропонуємо до обговорення:
З початку опалювального сезону в Україні зростає споживання електроенергії, знижується споживання газу. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Дивися повний текст В Україні зростає споживання електрики, газу - падає.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 10:28

Ничего удивительного: газ нынче дороже электрики. И КПД электрики выше, и отключается сама.
Ради интереса начал дома готовить чай в электрочайнике, результат поразил: потребление газа за месяц упало в три раза !!! , а потребление электричества - выросло незначительно.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 10:34

  zloy_ukr написав:Ничего удивительного: газ нынче дороже электрики. И КПД электрики выше, и отключается сама.
Ради интереса начал дома готовить чай в электрочайнике, результат поразил: потребление газа за месяц упало в три раза !!! , а потребление электричества - выросло незначительно.

Вы еще еду на индуктивной плитке/в мультиварке готовить попробуйте -- результаты вообще поразят :lol:
Это, в принципе, давно говорилось: газ имеет смысл только там, где высокие мощности нужны -- отопление/быстрый подогрев воды.
_hunter
 
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