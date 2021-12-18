Початок року відзначився досить жвавим рухом на українському ринку праці.
Дивися повний текст Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища конкуренція.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 10:53
Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища конкуренція.
Додано: Чет 20 січ, 2022 10:53
Показова ситуація в медицині. Щось не дуже народ ломанувся на зарплати "Від 20 000..."
Прямо дивно так...насправді - ні.)
Додано: Чет 20 січ, 2022 11:02
Откуда инфа, что не очень ломанулись? -- тот народ, что ломанулся -- он на рынок через 6 лет выйдет. Или nikatrunko573 считает что для перехода условного юриста в условные хирурги первому достаточно себе утром сказать -- "все, со следующего месяца иду людей резать!"?
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