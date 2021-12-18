RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Претендентів 20 – вакансія
одна: у яких галузях найвища...

Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 10:53

Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища...

Пропонуємо до обговорення:
Початок року відзначився досить жвавим рухом на українському ринку праці.

Дивися повний текст Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища конкуренція.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97149
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 10:53

Показова ситуація в медицині. Щось не дуже народ ломанувся на зарплати "Від 20 000..."
Прямо дивно так...насправді - ні.)
nikatrunko573
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 11:02

  nikatrunko573 написав:Показова ситуація в медицині. Щось не дуже народ ломанувся на зарплати "Від 20 000..."

Откуда инфа, что не очень ломанулись? -- тот народ, что ломанулся -- он на рынок через 6 лет выйдет. Или nikatrunko573 считает что для перехода условного юриста в условные хирурги первому достаточно себе утром сказать -- "все, со следующего месяца иду людей резать!"? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Накопичувальна пенсія: на яких умовах підприємства з...
R2 » Нед 16 січ, 2022 15:42
8 630
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 12:55
Kudrjavuy
Стало відомо, на яких автомобілях в Україні найчастіше...
R2 » Пон 03 січ, 2022 18:48
4 468
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 січ, 2022 18:20
evaw_tarsh
Названо галузі, в яких підприємці найчастіше приховують...
R2 » Суб 18 гру, 2021 20:01
2 638
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 гру, 2021 17:45
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.