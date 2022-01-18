Національний банк провів опитування керівників компаній на предмет наміру підвищення цін на продукти, товари та послуги.
Дивися повний текст Бізнес має намір підвищити ціни на продукти.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 15:58
Бізнес має намір підвищити ціни на продукти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес має намір підвищити ціни на продукти.
Додано: Чет 20 січ, 2022 16:46
Додано: Чет 20 січ, 2022 17:02
"Бизнес намерен повысить цены на продукты" - а до этого было что? На постоянной основе.
Додано: Чет 20 січ, 2022 17:08
Re: Бізнес має намір підвищити ціни на продукти
А все тому, що - "пластиліновий народ!"))
Ліпи з нього, що хочеш - все стерпить!
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