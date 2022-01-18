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Бізнес має намір підвищити
ціни на продукти

Бізнес має намір підвищити ціни на продукти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 15:58

Бізнес має намір підвищити ціни на продукти

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк провів опитування керівників компаній на предмет наміру підвищення цін на продукти, товари та послуги.

Дивися повний текст Бізнес має намір підвищити ціни на продукти.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 15:59

С какого перепуга? Гады.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 16:46

  Investor_K написав:С какого перепуга? Гады.


С какого перепугу "элита" быстрыми темпами вывозит свою родню из Украины?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:02

"Бизнес намерен повысить цены на продукты" - а до этого было что? На постоянной основе.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:08

Re: Бізнес має намір підвищити ціни на продукти

А все тому, що - "пластиліновий народ!"))
Ліпи з нього, що хочеш - все стерпить! ;)
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