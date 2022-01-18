Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової трансформації Федоров.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:21
Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової трансформації Федоров.
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