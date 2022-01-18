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Стало відомо, скільки
заробив міністр цифрової...

Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:21

Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової трансформації Федоров.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:22

Его работа стоит миллион в месяц!
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