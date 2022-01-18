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Стало відомо, скільки
заробив міністр цифрової...

Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:21

Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової трансформації Федоров.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:22

Его работа стоит миллион в месяц!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:36

Re: Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...

Зрівняйте його зарплату з головою правління Укрпошти ))
any4key
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:37

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации получает меньше, чем самый поганый судья? Несправедливо как-то, надо уменьшить зарплату судьям.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:58

  zloy_ukr написав:Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации получает меньше, чем самый поганый судья? Несправедливо как-то, надо уменьшить зарплату судьям.

Правильно. У самого министра нормальная. Ведь у топ-менеджеров с конкурсом в 20 чел на место средняя ЗП в полтора раза меньше. А министр - это тоже, можно сказать, топ-менеджер.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:29

Это типа так "много" для айтишника, что нужно новость об этом делать? ))))
Да он меньше $10k и не должен получать...то что он на 2к работает - чистая благотворительность для страны.
gap2021
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:20

це взагалі дуже низька зарплата, при тому що результат його роботи відчуває кожен укрїнець.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 15:47

Який він айтішник? Він клерк,службовець вищого рангу,який біля галузі айті і близько не стояв.Сфера його недовгої трудової діяльності-реклама і політика. Та й взагалі міністр-це політична посада.Основна робота міністра та підконтрольного йому відомства-це розподіл коштів платників податків,який в Україні частенько перетворюють на звичайний дерибан, та контроль за їх використанням.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 19:54

Коли в цій державі справді почнуть цінувати профі?
mikhail_kotsovskiy
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 02:24

Re: Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...

  gap2021 написав:то что он на 2к работает - чистая благотворительность для страны.

Ну конечно, благотворитель 8)
А в числе разработчиков Дии просто его однофамилец. Ага.

Fedoriv та spiilka презентували бренд «держави у смартфоні» – «Дія»
https://www.the-village.com.ua/village/ ... tfoni-diya

И разработали они проект и техническую поддержку оказывают конечно совершенно бесплатно. Да.
Или там, если поискать, то окажется, что "на вот этот 1% я и живу"? 8)
EKO
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