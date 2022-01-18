Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової трансформації Федоров.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:21
Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової трансформації Федоров.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:36
Re: Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...
Зрівняйте його зарплату з головою правління Укрпошти ))
Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:37
Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации получает меньше, чем самый поганый судья? Несправедливо как-то, надо уменьшить зарплату судьям.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:58
Правильно. У самого министра нормальная. Ведь у топ-менеджеров с конкурсом в 20 чел на место средняя ЗП в полтора раза меньше. А министр - это тоже, можно сказать, топ-менеджер.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:29
Это типа так "много" для айтишника, что нужно новость об этом делать? ))))
Да он меньше $10k и не должен получать...то что он на 2к работает - чистая благотворительность для страны.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:20
це взагалі дуже низька зарплата, при тому що результат його роботи відчуває кожен укрїнець.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 15:47
Який він айтішник? Він клерк,службовець вищого рангу,який біля галузі айті і близько не стояв.Сфера його недовгої трудової діяльності-реклама і політика. Та й взагалі міністр-це політична посада.Основна робота міністра та підконтрольного йому відомства-це розподіл коштів платників податків,який в Україні частенько перетворюють на звичайний дерибан, та контроль за їх використанням.
Додано: Суб 22 січ, 2022 02:24
Re: Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...
Ну конечно, благотворитель
А в числе разработчиков Дии просто его однофамилец. Ага.
Fedoriv та spiilka презентували бренд «держави у смартфоні» – «Дія»
И разработали они проект и техническую поддержку оказывают конечно совершенно бесплатно. Да.
Или там, если поискать, то окажется, что "на вот этот 1% я и живу"?
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